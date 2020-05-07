Экс-ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа раскритиковала кормящих грудью молодых мам

07.05.2020, 16:30, Разное

Бывшая ведущая шоу «Дом-2» Катя Жужа не стала скрывать своё негативное отношение к некоторым молодым мамам. Критикуя, знаменитость называет их «ходячими конвейерами по кормлению детей» и признаётся, что ощущает лишь раздражение при виде их.

На данный момент Катя Жужа находится в ожидании второго малыша, при этом она не хочет принимать сторону женщин, которые стараются кормить грудью малышей. Она выступила резко против навязывания молодым мамам грудного вскармливания. Знаменитость заявляет, что некоторые женщины, отвергающие данный способ, имеют на то личные причины. Согласно утверждению звезды, люди не имеют права обижать молодых мам, отказывающихся от кормления грудью. Бывшая ведущая шоу «Дом-2» не планирует рассказывать о поле будущего малыша.

Она утверждает, что немного утомлена беременностью. Сейчас она мечтает после рождения ребёнка заняться возвращением в прежнюю физическую форму и вести здоровый образ жизни. Катя Жужа, отвечая на вопросы поклонников, отметила, после появления на свет малыша собирается открыть бутылку шампанского, воспользоваться услугами косметолога и посетить солярий. В дальнейшем у неё запланирован курс детокса, покупка абонемента в тренажерный зал и продолжительный курс антицеллюлитного массажа.