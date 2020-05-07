 

«Древнее проклятие»: Гипнолог Марина Богославская озвучила вероятную причину смерти Жанны Фриске

07.05.2020, 16:30, Разное

Гипнолог Марина Богославская считает, что не рак головного мозга стал основной причиной смерти российской певицы Жанны Фриске. По мнению эксперта, на семью артистки навели древнее проклятие, которое привело к развитию смертельной болезни.
Об этом гипнолог смогла узнать в ходе спиритического сеанса, когда ей удалось пообщаться с душой певицы. Якобы Жанна Фриске лично пояснила Марине Богославской, что на ее семью кто-то навел древнее проклятие, из-за которого с ней случилось множество бед.

Марина Богославская напомнила, что Жанна Фриске имела проблемы с зачатием ребенка, ее родной брат погиб вскоре после рождения певицы, а позднее ей поставили смертельный диагноз. Гипнолог утверждает, что проклятие было наведено на деда знаменитости, отмечает информационный ресурс «Слово и Дело».



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