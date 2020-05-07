ОП запустила международный онлайн-проект «В честь Победы!»

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07.05.2020, 16:30, Новости дня

Общественная палата запустила международный онлайн-проект «В честь Победы!», в котором собраны мнения политиков и общественных деятелей разных стран о Второй мировой войне.

«На портале видные политические и общественные деятели, дипломаты, историки и профессора университетов со всего мира заявляют свои принципиальные позиции. Они вновь напоминают нам о бедах и страданиях, которые причинил фашизм, нацизм всем народам мира, о том, как воспринимают попытку пересмотра роли Советского Союза в Победе», – отметила секретарь ОП Лидия Михеева, передает ТАСС.

По ее словам, участники проекта «пытаются оценить риски возрождения ультраправых идеологий и обсуждают стратегии противостояния им». «Политические оппоненты пытаются пересмотреть роль Советского Союза и вымарать из истории тот факт, что именно Красная армия и Советский Союз приняли на себя основной удар фашистов. Проект «В честь Победы», как мы надеемся, станет источником для объективной оценки прошедших событий, имевших место 75 лет назад», – добавила она.

На можно найти мнения 30 российских и зарубежных политических и общественных деятелей, в том числе члена Совета Федерации Николая Рыжкова, председателя Российского союза ветеранов Михаила Моисеева, главы правления неправительственной организации «Германо-российский форум» Маттиаса Платцека и бывшего посла Франции в РФ Жана де Глиниасти.

Онлайн-проект (victory75.org) реализован Общественной палатой и Институтом внешнеполитических исследований и инициатив, сайт работает на русском, английском, испанском, немецком и греческом языках.

Ранее Общественная палата РФ запустила в соцсетях флешмоб #ЛичноОВойне к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



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