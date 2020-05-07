Психотерапевт объяснил логику поведения COVID-скептиков

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07.05.2020, 16:30, Новости дня

Люди, не верящие в распространение коронавируса, пришли к таким выводам из-за непривычной ситуации и вызванной этой непривычностью дезориентации, сообщил вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак.

«У людей возникает тревога, вызванная неопределенностью, ведь они впервые столкнулись с подобным явлением. А жить в неопределенности очень трудно», – сказал Ковпак в разговоре с Regnum.

Он отметил, что в условиях такой тревоги могут срабатывать защитные реакции, в том числе отрицание или паника. Обе эти реакции мешают адаптации, приводят к быстрому истощению ресурсов, указал Ковпак.

«При первом сценарии человек отрицает опасность, чтобы снизить эмоциональное, а также физическое напряжение», – сказал эксперт.

По его словам, COVID-скептики объясняют свою позицию по-разному. Так, некоторые полагают, что если никто из их знакомых не болеет, то и опасность якобы не так уж велика. Аналогичные доводы звучат в ситуациях, когда человек провел весь день на улице и не заболел.

«Вируса ведь не видно, а настоящая драма разворачивается уже в реанимации. Некоторые руководствуются представлением о собственное неуязвимости – я здоров и молод, со мной ничего не будет. Есть «эзотерический» подход – если я будут думать о хорошем, ничего плохого не случится», – сказал эксперт.

Ковпак уверен, что необходимо заниматься просвещением, объяснять, что опасность реальна. Важно давать людям четкие инструкции, и жестко контролировать их выполнение.

«Люди ведь хотят быть здоровыми, но они дезориентированы новой и непривычной ситуацией. Им надо понимать, с какой опасностью они имеют дело и какие новые стереотипы поведения им нужно выработать. Чем более четкими будут инструкции и контроль за их соблюдением, тем меньше будет нарушений», – заключил Ковпак.

Ранее главврач столичной ГКБ №71 и телеведущий Александр Мясников поделился видео из коронавирусного стационара своей больницы. Мясников в защитном костюме показал, как лечат больных, в том числе на ИВЛ.

За последние сутки в РФ выявлен 11231 новый случай коронавируса в 84 регионах, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано более 177 тыс. случаев заболевания, из них в столице подтверждено 92676 случаев заражения коронавирусом.



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