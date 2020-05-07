Астрофизики рассказали, каким образом ищут темную материю

07.05.2020, 16:30, Разное

Благодаря самому холодному материалу во Вселенной исследователи продолжают искать темную материю. Недавно зарубежные астрофизики рассказали о конденсатном комагнетометре Бозе-Эйнштейна, а в его состав входят два атомных внутренних состояния, которые содержатся в общих пространственных волновых структурах.

По словам исследователей, не менее 75% Вселенной может состоять из темной материи, целью которой является создание гравитационного притяжения. Впрочем, она по-прежнему не обнаружена, ведь сам процесс очень сложный. Во-первых, данный вид материи вообще не взаимодействует со светом, также её нельзя обнаружить посредством телескопа. Что касается бозе-эйнштейновских конденсатов, то с их помощью можно найти аксионы – возможные частицы, входящие в состав тёмной материи.

К слову, в своем исследовании физики из РФ предположили, что во Вселенной есть объекты размером со звезду, состоящие из бозонов. При взаимодействии с гравитацией начинается формирование вышеназванного конденсата за конечное время.