Исследователь коронавируса убит под Питтсбургом

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07.05.2020, 16:26, Новости дня

Медик-исследователь, который, как сообщалось, «был на грани получения очень значимых» результатов по коронавирусу, был застрелен в Пенсильвании на минувших выходных, сообщили представители властей.

37-летний исследователь Школы медицины Питтсбургского университета Бин Лю был найден мертвым в городке Росс к северу от Питтсбурга, сообщил медэксперт округа Аллегейни, уточнив, что ему выстрелили в голову и шею.

Лю, получивший докторскую степень в области вычислительных наук в Национальном университете Сингапура, был постдокторантом в Университете Карнеги–Меллона до того, как стать научным сотрудником медицинской школы в Питтсбурге.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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