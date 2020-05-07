Исследователь коронавируса убит под Питтсбургом

07.05.2020, 16:26, Новости дня

Медик-исследователь, который, как сообщалось, «был на грани получения очень значимых» результатов по коронавирусу, был застрелен в Пенсильвании на минувших выходных, сообщили представители властей.

37-летний исследователь Школы медицины Питтсбургского университета Бин Лю был найден мертвым в городке Росс к северу от Питтсбурга, сообщил медэксперт округа Аллегейни, уточнив, что ему выстрелили в голову и шею.

Лю, получивший докторскую степень в области вычислительных наук в Национальном университете Сингапура, был постдокторантом в Университете Карнеги–Меллона до того, как стать научным сотрудником медицинской школы в Питтсбурге.