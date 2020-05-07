СМИ: Саакашвили войдет в совет Украины по реформам

07.05.2020, 16:26, Новости дня

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили войдет в Национальный совет реформ Украины, сообщили Reuters два источника в офисе президента Владимира Зеленского.

Назначение Саакашвили знаменует новое возвращение одной из самых узнаваемых фигур в постсоветской политике. Ранее, в течение короткого, но бурного времени, он успел поработать при предшественнике Зеленского – Петре Порошенко.

Указ президента о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, о котором первыми сообщили в среду местные СМИ, ожидается в четверг, отметили источники.

Возглавляемый президентом совет является консультативным органом, созданным Порошенко в 2014 году для стратегического планирования и скоординированного проведения реформ.

В апреле Саакашвили сообщил, что ему был предложен пост вице-премьера, но такое назначение требовало утверждения Верховной Радой. После консультаций Саакашвили с законодателями импульс был утрачен.

Новость о планируемом назначении Саакашвили вице-премьером задела правительство Грузии, которое назвало такое решение «неприемлемым», учитывая, что он был признан виновным в нескольких преступлениях. В Тбилиси пригрозили отозвать грузинского посла в Киеве для консультаций.

В июне 2018 года грузинский суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы за злоупотребление полномочиями и попытки скрыть улики, касающиеся избиения депутата парламента от оппозиции в 2005 году, когда он был президентом.