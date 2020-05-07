 

Китай призвал не сравнивать COVID с Перл-Харбором и терактами 11 сентября

07.05.2020, 16:16, Новости дня

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что власти США пытаются снять с себя ответственность за ситуацию, которая сложилась в стране из-за коронавируса, сравнив его с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году и терактами 11 сентября 2001 года.

«Мы призываем США прекратить перекладывать вину на Китай, а обратиться к фактам. Они могут говорить, что пандемия сравнима с Перл-Харбором или терактом 9/11, но враг, с которым имеют дело США, это новый коронавирус», – передает «Интерфакс» слова Хуа Чуньин.

Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что США следует вместе с Китаем бороться с эпидемией. Так, «множество стран, экспертов и ученых высказывались в положительном ключе о реакции Пекина на нынешний эпидемиологический кризис. Но только США делали очень неблагозвучные, неверные и неискренние заявления».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Позже президент США Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса.

Кроме того, Китай назвал предположения о том, что коронавирус якобы является следствием утечки из лаборатории в китайском городе Ухань научно необоснованными и абсурдными.



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