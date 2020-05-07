Умер госпитализированный с подозрением на коронавирус духовник Введенского монастыря

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07.05.2020, 16:16, Новости дня

Госпитализированный с подозрением на коронавирус духовник женского монастыря в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы в городе Иваново архимандрит Амвросий (Юрасов), умер в больнице на 82-м году жизни.

«7 мая 2020 года, на 82-м году жизни, отошел ко Господу основатель и духовник Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов)», – говорится на странице священнослужителя в Facebook.

«Несколько дней архимандрит Амвросий находился в 4-й горбольнице с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирус. Утром 7 мая батюшку причастили и увезли в реанимацию, через два часа батюшка скончался», – сказано в сообщении.

Утром 7 мая сообщалось, что архимандрит Амвросий находится в реанимации на искусственном дыхании и введен в искусственную кому.

Медики подозревали у него коронавирусную инфекцию.

Архимандрит Амвросий был основателем и духовником Введенского женского монастыря в Иванове, а также духовником православного общества «Радонеж» и членом Союза писателей России. Он родился в 1938 году в селе Огни Алтайского края в многодетной крестьянской семье, в 1965 году поступил в Московскую духовную семинарию (МДС), в 1970 году – в Московскую духовную академию (МДА). 8 октября 1968 года был зачислен послушником Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 6 декабря 1968 года там же был пострижен в монашество и наречен в честь святителя Амвросия Медиоланского. В сан игумена он был возведен в Почаевской лавре, с декабря 1986 года в сане архимандрита служил в Преображенском храме в Иванове.

Весной 1990 года архимандрит Амвросий был назначен настоятелем возвращенного Русской православной церкви (РПЦ) Введенского храма в Иванове, приход затем был преобразован во Введенский женский монастырь. С 1991 по 2006 год архимандрит являлся руководителем и строителем монастыря, и его фактическим настоятелем, а в 2006 году был официально назначен духовником обители.

Напомним, ранее вспышка коронавируса произошла в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, к заболеванию привело то, что в монастырь съезжались паломники из многих регионов страны.

В конце апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19.



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