 

В Минздраве рассказали о препарате, который помогает избежать тяжелого течения COVID

07.05.2020, 16:16, Новости дня

Замдиректора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что использование противомалярийного препарата «гидроксихлорохин» при лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией помогает предотвратить тяжелое течение болезни.

«Противовирусного препарата, который бы позволял действительно сегодня с ним справиться, пока нет, но есть препараты, которые показали свою эффективность для подобных вирусов в более ранних периодах. Мы попробовали применять, например, препараты, которые использовали для лечения малярии, в частности, «гидроксихлорохин». Он показал свою эффективность, она, конечно, не идеальна, не такова, которую нам бы хотелось иметь сегодня для борьбы с этим вирусом, но тем не менее мы видим, что использование препарата точно предотвращает нам развитие тяжелых форм инфекции. Это уже очень важно», – передает ТАСС его слова со ссылкой на канал «Россия 24».

Кроме того, эксперт уточнил, что на данный момент ведутся разработки препаратов, которые воздействовали бы непосредственно на сам вирус и подавляли его. Чуланов объяснил, что «у вируса есть определенные белки, которые позволяют ему копировать его генетический материал и ряд препаратов позволяют заблокировать эти белки. Так, когда остановят их, остановится и размножение вируса».

Напомним, назван тип лекарств, повышающий шансы на выздоровление у пациентов с коронавирусом, протекавшим в тяжелой форме.

Газета ВЗГЛЯД ранее публиковала истории переболевших, которым удалось победить коронавирус.



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