Мадонна наконец рассказала, болела ли она коронавирусом

07.05.2020, 16:10, Разное

Онлайн-дневник известной исполнительницы, который Мадонна начала вести на карантине, изо дня в день пополняется новыми роликами c призывом беречь мать-природу и рассуждениями певицы о жизни в период пандемии. Правда, публикация, датированная 1 мая, оставила у ее подписчиков неоднозначные впечатления и наделала в СМИ много шума. В видео Мадонна рассказывала о результатах теста, который сдала на днях, а затем добавила:

Обнаружила, что у меня есть антитела, так что завтра собираюсь отправиться в долгую поездку на машине с открытым окном. Буду дышать воздухом с COVID-19.

Мадонна во время одного из выступлений в начале года

Учитывая тот факт, что антитела к COVID-19 появляются после того, как человек им переболеет, многие фолловеры предположили, что именно с этим вирусом певица и столкнулась. Однако сама хозяйка блога тогда предпочла не рассказывать подробностей, оставив провокационное заявление без комментариев – чем и породила волну рассуждений на тему того, есть или нет у Мадонны тот самый вирус и излечилась ли она от него на самом деле. Но неделю спустя она все же решила эту ситуацию прояснить и рассказать, что заразилась во время путешествия по миру своего шоу Madam X. По традиции все комментарии она опубликовала в своем Instagram:

Я очень рада, что могу быть частью поисков вакцины для COVID-19! А также, чтобы прояснить ситуацию для тех, кто скорее поверит сенсационным заголовкам, чем собственным исследованиям природы этого вируса, – сейчас я не больна. Если у тебя находят антитела, это значит, что у тебя уже БЫЛО заболевание: что, очевидно, и случилось со мной, а также со многими моими артистами в конце нашего турне по Парижу 7 недель назад. Тогда мы все были уверены, что это просто тяжелая простуда и, слава Богу, сейчас мы все здоровы и чувствуем себя хорошо. Надеюсь, это прояснит ситуацию для многих паникеров. Знание – Сила!

Напомним, еще в конце апреля Мадонна пожертвовала свыше одного миллиона долларов проекту благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), который занимается поиском лекарств и вакцины от нового коронавируса.

Для COVID-19 совершенно неважно, насколько ты богат, насколько знаменит, насколько смешон и умен, где ты живешь, сколько тебе лет, какие истории ты можешь рассказать. Он – великий уравнитель, и это делает его таким ужасным и таким великим. Плохо, что он уравнял нас во многих аспектах. И прекрасно, что он уравнял нас во многих аспектах. Если корабль пойдет ко дну, мы все утонем вместе с ним,

– ранее высказывалась на тему пандемии певица.

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Публикация от Madonna (@madonna)26 Апр 2020 в 2:04 PDT