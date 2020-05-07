Эксперт Ондрей Кубович назвал самые популярные у хакеров в апреле виды кибератак

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07.05.2020, 16:09, Разное

Эксперт по кибербезопасности Ондрей Кубович из компании ESET перечислил самые простые и популярные у хакеров в апреле виды кибератак. Мошенники сделали ставку на коронавирус.
Злоумышленники получали доступ к счетам и личным данным благодаря фишингу, рассылке спама, именных сообщений якобы от банков и государственных структур, через фальшивые ресурсы-двойники и социальные сети. Наиболее опытные хакеры заманивали доверчивых пользователей на официальные страницы известных компаний, используя при этом такой же URL и домен.
«Доля атак в апреле немного сократилась, но все равно пострадали миллионы людей. Мошенники активно создавали несуществующие магазины с редкими товарами (антисептиками, масками, перчатками), шантажировали людей интимными записями с веб-камеры, рассылали письма с информацией о коронавирусе», – пояснил эксперт.
Хакеры усовершенствовали свое мастерство, к примеру, раньше во время «сексуального вымогательства» злоумышленники пугали рассылкой по всем контактам, то теперь стали говорить о заражении КВИ. Во время самоизоляции вырос спрос на развлекательный контент, чем и воспользовались мошенники, предложившие пользователям заполнить анкеты для просмотра фильма или установки плеера.



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