В Geekbench появились результаты тестов нового смартфона Meizu 17

07.05.2020, 16:09, Разное

Скоро пройдёт анонс Meizu 17 и Meizu 17 Pro, но данные модели уже доступны для предзаказа в онлайн-магазине Jingdong. База данных Geekbench протестировала Meizu 17 и опубликовала результаты производительности.

Согласно базе данных Geekbench, смартфон Meizu 17 получит однокристальную систему Snapdragon 865 и ОЗУ 8 Гб. Устройство будет функционировать под управлением ОС Android 10. Благодаря однопоточному режиму аппарат набрал 917 баллов, а во время использования всех ядер процессора Snapdragon 865 результат показал 3095 баллов. По заявлению производителя, скорость беспроводной зарядки Meizu 17 Pro можно сравнить с проводной быстрой зарядкой большинства аппаратов.

Данный показатель является рекордным для смартфонов Meizu. Разработчики решили привлечь внимание покупателей фразой о беспроводной зарядке, напоминающей проводную. Meizu 17 получит новую фирменную оболочку Flyme 8.1, построенную на базе ОС Android 10. Он имеет однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 865, быструю оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1. Смартфон обладает поддержкой Wi-Fi 6 и модулем NFC, благодаря которому можно совершать бесконтактные платежи. Устройство имеет квадрокамеру, имеющую главный датчик изображения Sony IMX686 с разрешением 64 Мп.