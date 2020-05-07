 

Дждиган надеется добиться прощения у Самойловой с помощью детей

07.05.2020, 16:09, Разное

Российский рэпер Джиган с помощью детей хочет добиться прощения у подавшей на развод супруги Оксаны Самойловой. Он надеется, что бизнесвумен простит ему неадекватное поведение, пьянство и измены, поэтому регулярно публикует фотографии, где он находится в окружении детей.
По словам Оксаны Самойловой, на развод она подала еще 20 апреля, поскольку не смогла простить Джигана после рождения сына. В США его определили в рехаб, где он проходил лечение от последствия затяжного пьянства. После возвращения в Россию, когда поддержку ему оказал даже Тимати, рэпер не изменился и продолжал устраивать вечеринки. В результате ему вновь пришлось обращаться к специалистам.

Однако позднее из клиники его забрала Оксана Самойлова. Многие подумали, что она все же простила Джигана, но позднее она опровергла эти подозрения. Решение о разводе оказалось окончательным. Хотя критики считают, что все это является хитрым пиаром, на котором пара успела заработать несколько миллионов, отмечает информационный портал «ГлобалМСК».
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