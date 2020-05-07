Индия дозаказала у РФ вертолеты Ка-31

07.05.2020, 16:08, Новости дня

Индия заказала у РФ дополнительно несколько вертолетов Ка-31 для своих ВМС, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Недавно получили обращение на дополнительную поставку морских вертолетов Ка-31», – сказал Шугаев, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале «Национальная оборона».

По его словам, до конца 2020 года РФ намерена реализовать контракт на поставку и организацию лицензионного производства в Индии ПЗРК «Игла-С».

«Не исключаем дополнительную поставку МиГ-29UPG. Обязательном будем участвовать в индийском тендере на 110 истребителей», – добавил директор ФСВТС.

Шугаев отметил, что не исключена дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем, от Турции такая заявка не поступала.

«С Китаем у нас широкая программа по авиадвигателям. Кроме того, мы не исключаем возможности дополнительных закупок Пекином Су-35», – сказал он.

Он также прояснил, на какой стадии находятся переговоры с Турцией по этому вопросу.

«Они носят скорее уточняющий, технический характер. Сказать, что сегодня-завтра контракт подпишем, я не могу. Видимо, в Турции должны принять политическое решение: хотят они приобретать Су-35 или нет. Пока заявки на этот самолет от Турции нет», – сказал директор.

Шугаев сообщал, что РФ и Турция ведут переговоры о дополнительной партии С-400.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что реализация сделки по С-400 задерживается из-за коронавируса. До этого турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщал, что развертывание С-400 начнется в апреле.