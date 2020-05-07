Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая

07.05.2020, 16:08, Новости дня

Правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», – сообщил Собянин в своем блоге.

Он отметил, что оформленные рабочие пропуска в городе будут автоматически продлены до 31 мая. При этом сотрудники, возвращающиеся на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

Глава города добавил, что использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Также Собянин сообщил, как в Москве планируется завершать учебный год.

«Годовые оценки за 2019/20 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая 2020 года. С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения (консультаций) для обобщения и повторения ранее пройденного материала. Домашних заданий и оценок не будет. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации», – отметил мэр.

В среду СМИ сообщили о возможном введении «масочного режима» по всей России. В ряде российских регионов, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье, такой режим уже ввели. В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.