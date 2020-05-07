В подмосковном Серпухове выставили на продажу железнодорожный вокзал

07.05.2020, 16:06, Разное

Компания “РЖД” выставила на продажу здание железнодорожного вокзала XIX века в подмосковном Серпухове. При этом строение находится в хорошем состоянии.

Как пишет “Подмосковье сегодня”, представители компании пояснили, что в здании нет производственной необходимости. А будущий владелец будет обязан поддерживать его в первозданном виде, поскольку вокзал является одним из объектов культурного наследия города.