“Бессмысленные требования”: Путин призвал не перегибать палку с карантином

07.05.2020, 16:06, Разное

Ограничительные меры при спаде эпидемии коронавируса и возвращении к нормальной жизни необходимо использовать разумно, перегибать палку недопустимо, отметил Путин. По его словам, нужно проанализировать санитарные и профилактические меры во всех отраслях.

Глава государства предостег от формальных и “бессмысленных требований” по отношению к малому бизнесу, сильно ослабевшему из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в России. По его словам, ограничения должны быть соразмены риску.

По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 175 тысяч человек. За истекшие сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев, из них 6,7 тысячи пришлись на Москву.

В столице 7 мая ввели новые требования для борьбы с распространением коронавируса. На общественном транспорте, а также в магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей необходимо надевать маски и перчатки. За нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысячи рублей.

В России с конца марта действует режим всеобщей изоляции. Не работает сфера услуг, закрыты торговые центры, непродовольственные магазины. Ранее Владимир Путин продлил режим карантина из-за коронавируса до 11 мая включительно.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT