 

“Бессмысленные требования”: Путин призвал не перегибать палку с карантином

07.05.2020, 16:06, Разное

Ограничительные меры при спаде эпидемии коронавируса и возвращении к нормальной жизни необходимо использовать разумно, перегибать палку недопустимо, отметил Путин. По его словам, нужно проанализировать санитарные и профилактические меры во всех отраслях.

Глава государства предостег от формальных и “бессмысленных требований” по отношению к малому бизнесу, сильно ослабевшему из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом в России. По его словам, ограничения должны быть соразмены риску.

По последним данным, коронавирусом в России заразились свыше 175 тысяч человек. За истекшие сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев, из них 6,7 тысячи пришлись на Москву.

В столице 7 мая ввели новые требования для борьбы с распространением коронавируса. На общественном транспорте, а также в магазинах, аптеках и других местах массового скопления людей необходимо надевать маски и перчатки. За нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысячи рублей.

В России с конца марта действует режим всеобщей изоляции. Не работает сфера услуг, закрыты торговые центры, непродовольственные магазины. Ранее Владимир Путин продлил режим карантина из-за коронавируса до 11 мая включительно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал время выхода России на пик заболеваемости COVID-19

18.04 / The National Interest рассказало о критической опасности попадания ракеты “Циркон” в авианосец США

28.03 / «Мы ждем, пока государство нас закроет»

18.04 / Дети мешают жить Кейт Миддлтон

05.05 / «Дешевле выдать маски, чем искать новых заводчан»

05.05 / Скандалы: Узник замка «Онегин»

30.03 / Дмитрий Песков оценил вероятность введения “московских мер” в борьбе с COVID-19 по всей России

18.04 / Мнение: Письма: “Тяжелый развод”

27.03 / «Нужно вычистить эти вопросы от политической шелухи»

08.04 / Мнение: Коронавирус оставил Великобританию без лидера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска