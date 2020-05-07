Пассажиров и водителей такси в Москве обяжут ездить в масках

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07.05.2020, 15:53, Новости дня

Пассажиров и водителей такси в Москве обяжут носить маски с 12 мая, сообщил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

«Любой общественный транспорт (подпадает под действие масочного режима), в том числе такси. Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры», – сообщил Данчиков в интервью телеканалу «Москва 24», передает ТАСС.

Ранее Данчиков сообщал, что штраф, взимаемый с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, это предусмотрено КоАП Москвы.

Напомним, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве будет обязательным с 12 мая.

В среду СМИ сообщили о возможном введении «масочного режима» по всей России. Во многих российских регионах, включая Самарскую, Тюменскую и Нижегородскую области, Подмосковье и Забайкалье, такой режим уже ввели. В случае нарушения жители региона могут быть оштрафованы на сумму до 4 тыс. рублей.



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