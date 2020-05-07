 

Вечный огонь в Петербурге залили газировкой

07.05.2020, 15:48, Новости дня

В Петербурге на Марсовом поле восстановили горение Вечного огня после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил представитель компании «ПетербургГаз».

Инцидент произошел около 4.00 по местному времени 6 мая, отметил он, передает РИА «Новости».

«В течение десяти минут бригада газовой службы прибыла на место происшествия и провела внеплановое техническое обслуживание газового оборудования мемориала. Повреждений памятника не выявлено, горение оперативно восстановлено», – добавил собеседник.

В ГУ МВД по городу и области пояснили, что на камерах видеонаблюдения запечатлена женщина «с внешними признаками сильного алкогольного опьянения», затушившая пламя Вечного огня. Полицейские устанавливают ее личность.

Напомним, в октябре 2019 года в Волгограде бывшие военнослужащие осквернили Вечный огонь. До этого в Уссурийске были задержаны вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь.



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