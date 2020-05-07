Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

07.05.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин на совещании по развитию транспорта поддержал планы РЖД выпустить облигации для реализации инвестиционной программы уже в 2020 году.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании сообщил, что компания намерена сохранить инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей в этом году, передает ТАСС.

Глава РЖД пояснил, что поддержать финансирование планируется за счет механизма бессрочных облигаций, выпуск бондов намереваются произвести в течение месяца. Всего РЖД разместит бумаги на сумму не менее 370 млрд рублей.

«Снижение доходов, в первую очередь, отразится на нашей инвестпрограмме. Она потенциально может уменьшиться в 4 раза – с 820 млрд рублей до 200 млрд рублей Мы считаем такое изменение инвестиционной программы недопустимым, поскольку это не только отложит сроки достижения целевых показателей, но и приведет к разрушению производственных связей. Хотели бы сохранить нашу инвестпрограмму на уровне не менее 620 млрд рублей. Мы не просим средств из федерального бюджета. Мы готовы привлечь средства через механизм бессрочных облигаций, над которыми вместе с коллегами из правительства и Центрального банка работали в течение двух лет», – сказал Белозеров.

В ходе совещания глава государства поручил проработать включение в перечень пострадавших от пандемии отраслей внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки.

Также в четверг Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом. Он также поручил переориентировать занимавшийся международными перевозками транспорт на внутренний рынок.