Историк – в отличие от европейцев русские помнят историю

07.05.2020, 15:45, Новости дня

Пандемия показала, что европейцы думают лишь о настоящем, забыли о том, что такое смерть и каков истинный ход жизни, отмечает в интервью Le Figaro постоянный секретарь Французской академии. Из-за множественных упрощений исказился и смысл самого Европейского союза. А русские, по её словам, в частности, благодаря православию и своей истории, эти смыслы помнят и осознают.



Reuters

Кризис, связанный с эпидемией коронавируса, человечество воспринимает как нечто невероятное, неожиданное в нынешней системе всеобщего благоденствия, не рассматривает его в контексте истории, отмечает в интервью Le Figaro постоянный секретарь Французской академии историк Элен Каррер д’Анкосс. Она напоминает об эпидемиях прошлого, среди которых, например, испанка после Первой мировой войны убила 50 миллионов человек. На этом фоне нынешние цифры выглядят несущественно.

По словам учёного, человек сегодня утратил чувство смерти. Прежде мёртвые были постоянно в поле видимости: люди умирали дома, кладбища были в центре городов. Сейчас же даже само слово «смерть» заменяют на выражение «уход из жизни». А в ситуации с пандемией ещё и получается, что наибольший риск вирус представляет для пожилых людей. Но, по словам историка, в целом, это естественный ход жизни: чем дольше человек живёт, тем ближе он к смерти.

«Европа была и остаётся чудесным проектом, сокровищем, но это такое сокровище, к которому мы плохо относились и позволили ему скатиться до склок и личных интересов», — отмечает историк. По её словам, Европа пала жертвой упрощений, когда систему отдельных государств противопоставили наднациональному проекту, который бы отменял государства. Плюс из-за холодной войны Европа была разделена по идеологическому принципу. А теперь Европа ещё и лишена одного из главных своих принципов — христианства. «Пришло время переосмыслить Европу как основанную на цивилизации, которая простирается на весь континент, включая Россию», — отмечает Элен Каррер д’Анкосс.

Она говорит, что в отношении эпидемии русские тоже дезориентированы. По её словам, информация поступает неточная, но связано это с тем, что страна огромная. И если говорили, что Чернобыль покончил с советской властью, потому что было так много лжи, то сегодня, отмечает эксперт, в РФ царит незнание.

Но при этом русские люди отличаются от западных по двум параметрам, считает историк. У русских людей обострённое чувство истории, возможно, из-за всех трагедий 20 века. И к тому же они сохранили осознание смерти. «Вся русская литература об этом говорит. Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В РФ смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остаётся открытым до последней минуты, умерший остаётся для последнего прощания», — говорит Элен Каррер д’Анкосс.

По её словам, и Китай показал себя в последнее время наилучшим образом, в частности, благодаря проекту Нового шёлкового пути, и это при авторитарной политической системе. Эксперт отмечает, что Европе стоит извлечь уроки из его опыта. Тем более что нынешняя пандемия ставит под вопрос две черты, присущие современности: забота только о том, что происходит в данный момент, и глобализацию, лишённую смысла. Поэтому она предлагает европейцам задуматься, к какой цивилизации они хотят прийти.

В интервью Le Figaro Элен Каррер д’Анкосс напоминает, что до пандемии случился пожар в соборе Парижской Богоматери, и тогда общество поднялось на защиту сооружения, которое воплощало собой преемственность, идею, превосходящую человека. Так что и сейчас она предлагает людям задуматься о великих вещах и о смысле жизни.

