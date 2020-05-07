Рада приняла закон о проведении “усиленного тестирования” на коронавирус в Украине

07.05.2020, 15:31, Новости дня

Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая внесла изменения в украинское законодательство с целью повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Соответствующий проект закона №3380 в целом поддержали 336 депутатов при минимально необходимых 226.

Документ предусматривает проведение “усиленного тестирования” на коронавирус. Оно будет обязательным для лиц, которые обращаются за медицинской помощью с признаками СOVID-19, и для тех, кто с ними контактировал. Медикам, которые задействованы в лечении больных COVID-19, а также полицейским и нацгвардейцам, независимо от того, контактировали ли они с инфицированными коронавирусом, тестирование должны проводить регулярно.

Документ содержит ряд поручений Кабинету Министров, которые среди прочего касаются обновления алгоритмов тестирования на коронавирус с учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Кабмин обязали ежедневно отчитываться на официальном сайте о количестве проведенных тестирований на коронавирус и их результатах.

Согласно закону, к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах можно будет привлекать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации. Они, в частности, смогут проводить тестирования за пределами больниц.

Также документ вносит изменения в закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании” в части повышения размера пособия по временной нетрудоспособности медицинским работникам, которые находятся в самоизоляции из-за контакта с больными COVID-19. Выплаты должны составлять 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа.

Один из соавторов документа, народный депутат от “Голоса” Ольга Стефанишина перед голосованием отметила, что Украина находится на 107-м месте в мире по числу тестирований на коронавирус. Беларусь делает в семь раз больше тестов, а Германия – в 10, уточнила она.

“[Законопроект] нацелен на то, чтобы запустить широкомасштабное тестирование по всей стране. Это такой “моторчик” для нашего правительства, чтобы мы, в конце концов, вышли на нормальную статистику [тестирования]. И второе – это защита врачей. Мы должны защищать их финансово и регулярно их тестировать”, – сказала Стефанишина.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что ВОЗ и Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют проводить массовое тестирование на коронавирус.

“Необходимо по возможности расширять мощности для тестирования лиц, не требующих госпитализации, на амбулаторном уровне, в том числе путем развертывания пунктов забора материалов в пешей доступности для граждан. Это позволит уменьшить нагрузку и распространение инфекции в учреждениях здравоохранения, а также охватить тестированием значительно большее количество людей”, – сказано в записке.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,7 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, а 264 тыс. скончались.

По состоянию на утро 7 мая коронавирус в Украине подтвержден у 13 691 человека, из них 340 умерли, а 2396 вылечились. Среди инфицированных – 20% медиков (2660 человек, из них 19 умерли). По данным Минздрава, с начала вспышки эпидемии в Украине методом ПЦР на коронавирус исследовали 151,5 тыс. образцов.

По данным сайта Worldometers, который анализирует статистическую информацию из разных стран, лидером по количеству тестирований являются США, где провели более 8 млн тестов. В России их сделали 4,8 млн, Германии – 2,7 млн, Италии – 2,3 млн.