 

13 мая Верховная Рада проведет внеочередное заседание – Арахамия

07.05.2020, 15:31, Новости дня

13 мая Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Об этом 7 мая в ходе брифинга проинформировал председатель парламентской фракции партии “Слуга народа” Давид Арахамия, сообщает “Укринформ”.

“На следующей неделе состоится внеочередное заседание, только не во вторник, а в среду. Мы пообщались с депутатами, сделали опрос не только нашей фракции. Потому что нужно иметь почти целый парламент в присутствии, так как в понедельник выходной, а во вторник будет какое-то количество людей, которое не приедет по разным причинам. Поэтому решили сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте”, – сказал он.

По словам нардепа, в повестку дня включат 14 вопросов, в том числе рассмотрение во втором чтении банковского законопроекта, известного как “антиколомойский”, который был принят в первом чтении 30 марта, а также отчет главы Национального банка Украины.

Арахамия прогнозирует, что внеочередное заседание продлится минимум 10–12 часов, из которых три-четыре уйдет на “антиколомойский” законопроект.

Ранее внеочередное заседание анонсировали в “Слуге народа” на 12 мая.

По состоянию на 7 мая на сайте Рады указано, что 13 мая народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

“Антиколомойский” законопроект среди прочего сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Экс-владелец “ПриватБанка” назвал этот законопроект “не “антиколомойским”, а антиукраинским”.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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