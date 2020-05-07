Цена на российскую нефть Urals выросла до уровня марта

07.05.2020, 15:31, Новости дня

Стоимость российской эталонной марки нефти Urals в Северо-Западной Европе выросла до максимального с середины марта уровня – почти $25 за баррель. Об этом сообщает российское ценовое агентство Argus.

Агентство отмечает, что котировки выросли после 1 мая, когда вступило в силу соглашение ОПЕК+ о сокращении уровня нефтедобычи. Так, 5 мая Urals в Северо-Западной Европе подорожала на $4,59 – до $24,68 за баррель. Стоимость Urals в Средиземноморье выросла также на $4,59 – до $25,33 за баррель.

“По данным трейдеров, почти все майские объемы Urals уже проданы. Суммарные отгрузки сорта в мае сократятся почти на 40% относительно апреля, до 1,32 млн баррелей в сутки согласно уточненным данным”, – пишет Argus.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным) – в течение дня апреля котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморская эталонная нефть Brent – до минус $3,5.

Стремительное удешевление нефти было вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

На уровень до рекордного падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи.