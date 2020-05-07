Infiniti вновь повысил цены на кроссоверы

07.05.2020, 15:30, Разное

По информации инсайдеров, несколько часов назад представители японского автоконцерна Infiniti приняли решение о повышении цены всех своих кроссоверов как минимум на 35 тысяч рублей, то есть на 1-2% относительно прежних показателей. К слову, изменение стоимости не коснулось таких популярных моделей, как Q50 и Q60.

Наименьшее подорожание – 35-40 тысяч рублей коснулось Infinity QX60. Почти на 56 тысяч рублей прибавила в цене полноразмерная версия QX80, а больше всего подорожает самый топовый автомобиль компании – кроссовер QX50. Теперь данное транспортное средство обойдется россиянам в 3,2 – 4,5 миллиона рублей в зависимости от вариации, QX60 получит ценники в 3,52 – 4,15 миллиона рублей, QX80 – от 5,45 до 5,87 миллиона рублей.

Стоит напомнить, что несколько недель назад компания также подняла цену некоторых машин: тогда каждый кроссовер стал дороже в среднем на 60 – 115 тысяч рублей, подытожили аналитики.