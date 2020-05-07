Умер историк СВР Владимир Антонов

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07.05.2020, 15:30, Новости дня

Историк спецслужб, писатель и журналист, полковник в отставке Владимир Антонов ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР отметили, что Владимир Антонов посвятил свою жизнь «сохранению и приумножению исторической памяти о легендарных сотрудниках и блестящих операциях отечественной внешней разведки, неустанному противодействию попыткам фальсификации и очернения истории нашей страны», цитирует сообщение РИА «Новости».

Антонов написал более 50 книг, в том числе изданные в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» биографии «Конон Молодый», «Яков Серебрянский», «Павел Судоплатов», «Наум Эйтингон» и «Кембриджская пятерка».

Он также работал над уникальным шеститомным изданием «Очерки истории российской внешней разведки».

В 2003 году был удостоен премии СВР РФ за лучшие произведения в области литературы и искусства за книгу «Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке».

«До последних дней своей жизни Владимир Сергеевич Антонов занимал активную жизненную позицию, был полон творческих замыслов и планов. Знавшим его людям, он запомнился как неизменно энергичный, доброжелательный и глубоко эрудированный человек, всегда готовый оказать реальную помощь историкам, писателям, журналистам и другим энтузиастам, интересующимся историей отечественной разведки и других специальных служб», – добавили в СВР.

Владимир Антонов был удостоен многих наград, «однако главной его наградой стала благодарная память и признательность читателей», отметили в пресс-бюро.

В феврале на 104-м году жизни скончался легендарный разведчик, спасший в войну польский Краков, Герой РФ Алексей Ботян.



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