 

Ученые из Бостона рассказали о новом способе лечения тяжелых пациентов с COVID-19

07.05.2020, 15:30, Разное

Коллектив медиков из Бостона сообщает, что при использовании новой методики применения аппарата ИВЛ можно вылечить самых тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Специалисты отмечают, для этого также необходимо стандартное лечение без специальных лекарств.
Во время вспышки пандемии коронавируса медики со всего мира делились опытом и помогали своим коллегам в лечении заболевания. Для улучшения лечения пациентов с COVID-19 группа медиков тщательно изучила записи 66 тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией, испытывающих дыхательную недостаточность и помещённых на ИВЛ. Учёные исследовали методы лечения и медицинской помощи, полученной больными. Эксперты выявили, что самые сложные случаи коронавируса провоцируют «острый респираторный дистресс-синдром», он является опасным для легких.

Специалисты отмечают, что ОРЗ изучается в течение больше 50 лет, поэтому учёные обладают эффективными методами доказательной терапии, при использовании которых заболевание можно устранить. Медики применили прональную вентиляцию, заключающуюся в переворачивании пациента на живот во время процедуры ИВЛ. «Мы выявили, что уровень смертности среди тяжелобольных пациентов с коронавирусом, которых лечили с помощью данного метода, составляет 16,7%. Этот показатель гораздо меньше, чем процент умерших от иного способа терапии. Также за 34 дня наблюдения 75,8% пациентов, пребывавших на ИВЛ, выписали из отделения интенсивной терапии. По этой причине мы предлагаем клиницистам иметь фактические способы лечения ОРЗ у пациентов с дыхательной недостаточностью, вызванной коронавирусной инфекцией, и ожидать стандартизированных клинических опытов перед тем, как обращать внимание на новые методы терапии», — рассказали специалисты. Об этом информирует «Ридус».



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