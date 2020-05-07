Шоу «Голос» запустили на удаленке

07.05.2020, 15:30, Новости дня

Оригинальное американское телешоу «Голос» (The Voice) перешло на удаленную работу, участники шоу выступали из дома.

Шоу началось с акустического номера музыканта Джеймса Тейлора, после этого свои композиции исполнили другие 17 полуфиналистов, все номера были записаны заранее, пишет USA Today.

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Публикация от NBC's The Voice (@nbcthevoice) 4 Май 2020 в 6:24 PDT

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Публикация от NBC's The Voice (@nbcthevoice) 4 Май 2020 в 6:05 PDT

В апреле один из репортеров программы «Доброе утро, Америка» Уилл Рив во время трансляции из собственного дома появился в эфире без штанов, вызвав бурный отклик в социальных сетях.