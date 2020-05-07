 

Россия и Турция приступили к обсуждению поставок новой партии С-400

07.05.2020, 15:30, Новости дня

Россия обсуждает с Турцией состав и сроки поставки дополнительной партии С-400, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

«Вопрос о дополнительной партии С-400 для Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю», – сказал Шугаев журналу «Национальная оборона». 

По его словам, первый контракт на поставку был исключительно поставочный, без локализации производства.

«А вот опцион предполагает определенное участие турецкой стороны в производственном процессе. Я бы назвал это так», – отметил глава ФСВТС.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что реализация сделки по С-400 задерживается из-за коронавируса. До этого турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщал, что развертывание С-400 начнется в апреле.

Напомним, США отказывались поставлять Турции ЗРК Patriot до тех пор, пока страна не вернет РФ комплексы С-400. Позднее Эрдоган сообщил, что США смягчили свою позицию в этом вопросе.



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