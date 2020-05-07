 

Ученые: Во время сна мозг человека воспроизводит свой опыт бодрствования

07.05.2020, 15:30, Разное

По результатам исследования американские исследователи выяснили, что активность моторной коры головного мозга, возникающая во время выполнения различных задач, может повторяться даже во время сна. В своей научной работе, входящей в состав проекта BrainGate2, исследователи проанализировали активность нейронов при консолидации на живых людях.
В рамках эксперимента парализованным людям вживили электроды, ранее используемые при разработке нейроинтерфейса для управления планшетом. После этого, испытуемым нужно было сыграть в игру: круг, разделенный на 4 части разных цветов, загорался в различном порядке, а добровольцам нужно было воспроизвести последовательность, причем правильно. По окончании эксперимента им предложили поспать.

Всё это время учеными регистрировалась активность мозга: оказывается, моторная кора человека может повторять движения, которые наблюдались непосредственно во время вышеназванной игры. Однако это применимо только к изученным действиям, подытожили специалисты.



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