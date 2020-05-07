 

Йога может облегчить течение мигрени

07.05.2020, 15:25, Разное

Добавление йоги в план лечения мигрени может помочь снизить интенсивность и частоту приступов головной боли, а также уменьшить потребность в приеме лекарств. Об этом утверждает новое исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Для лечения мигрени одобрен ряд лекарств, но они помогают не каждому пациенту и обладают существенными побочными эффектами. Многие люди бросают лечение из-за нежелательных действий лекарств. Поэтому вопрос о том, как эффективно и безопасно облегчить боль при мигрени, остается актуальным.

В новом исследовании, проведенном в Индии, приняли участие 114 пациентов, которые периодически страдали от мигрени. Их разделили на две группы: в первой люди получали обычное лечение мигрени и выполняли упражнения специального комплекса йоги, во второй пациенты получали только обычную терапию.

Комплекс йоги включал дыхательные упражнения, релаксацию и йоговские позы (асаны). Длительность комплекса составляла один час, участники исследования делали его три раза в неделю под наблюдением инструктора в течение месяца, а затем самостоятельно пять раз в неделю в течение двух месяцев.

В обеих группах количество приступов мигрени у пациентов снизилось. Но в группе йоги у пациентов голова болела реже и слабее, они принимали в среднем на 47% меньше лекарств.  

Более чем у 12% людей из группы йоги приступы мигрени прекратились к концу исследования, в группе обычного лечения головная боль сохранялась у всех участников. Люди, занимавшиеся йогой, сообщали о том, что головные боли у них проходят быстрее.



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