Красноярский бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации двойного убийства

07.05.2020, 15:22, Новости дня

Бизнесмен Анатолий Быков утром 7 мая был задержан по подозрению в организации двойного убийства, сообщил Следственный комитет. В 90-е бизнесмен и бывший депутат законодательного собрания Красноярского края был совладельцем Красноярского алюминиевого завода вместе с миллиардером Дмитрием Босовым, который покончил с собой накануне.

По словам представителей СК, дело касается убийства, которое произошло в 1994 году. Сейчас в доме Быкова в Красноярске идет обыск, а с ним самим “выполняются следственные и процессуальные действия”, заявили в Следственном комитета. В чьем именно убийстве обвиняют Быкова – пока неизвестно.

Бывший депутат горсовета Красноярска и соратник Быкова Владимир Владимиров опубликовал видео силовиков около дома бизнесмена:

“Около въезда на его территорию дома машины с ОМОН или другими спецслужбами, вооруженными автоматами. Утром окружили его участок. На мои звонки и сообщения не отвечает. Снято в 11:10”, – написал Владимиров.

В 90-х Быков стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) и возглавлял его совет директоров с 1998 по 2000 год, напоминает Forbes. В прессе он фигурировал как “самый авторитетный человек в Красноярском крае”, известный также по кличкам Толя Бык и Челентано, пишет “Коммерсант”.

В 2000 году Быков уже был задержан по делу об организации убийства: следствие утверждало, что он организовал покушение на бывшего партнера Павла (Вилора) Струганова, в криминальных кругах известного как Паша Цветомузыка. Быков тогда два года провел в СИЗО, а в июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство и незаконном приобретении и владении оружием и приговорил его к шести с половиной годам заключения условно.

Во время нахождения Быкова под стражей контрольный пакет КрАЗа консолидировала группа “Русал” Олега Дерипаски, а после проведенной допэмиссии доля Быкова в КрАЗе снизилась с 28% до 4%. Отстоять интересы в суде бизнесмену не удалось, и в 2004 году структуры Быкова продали оставшиеся 4% “Русалу” за $107 млн, напоминает “Коммерсант”.

В июне 2004 года Верховный суд по просьбе Быкова пересмотрел дело: формулировку обвинительного заключения заменили на “подстрекательство к преступлению”, но наказание осталось без изменений. В 2005 году суд Октябрьского района Красноярска отменил условное наказание бизнесмену и погасил его судимость, а в 2009 году Европейский суд по правам человека назначил Быкову €26 000 компенсации, признав, что в ходе следствия были частично нарушены его права.

Как утверждает “Новая газета”, с зимы СК и МВД “вновь начали работать по горам трупов 90-х вокруг КрАЗа”. Источники тогда прогнозировали, что эти расследования могут привести к появлению новых обвинений в отношении Анатолия Быкова. Те же источники утверждали, что в отличие от него, его партнер Босов – “среди немногих живых героев тех лет, кто был абсолютно защищен от всех претензий из 90-х”, потому что продал свои акции алюминиевых компаний еще в начале 2000 года, когда власть в стране переходила к Путину.