Собянин ввел маски в Москве и назвал реальное число больных: 300 тысяч. Это в 3 раза больше официальной статистики

07.05.2020, 15:22, Новости дня

Реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения города – около 300 тысяч человек. Об этом утром 7 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом, по последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Москве подтверждено лишь 92 676 случаев заражения коронавирусом, а еще более 17 тысяч случаев подтверждены в Московской области. Таким образом, цифра, названная Собяниным, в три раза превышает официальные данные по выявленным заболевшим – с учетом того, что население города составляет около 15 млн человек.

“То, что мы выявили больных так много, – это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2-2,5 процента от всего населения Москвы. В пересчете на цифры это около 300 тысяч”, – сказал мэр столицы.

Собянин отдельно отметил, что число госпитализаций в Москве с коронавирусом за последние две недели не увеличилось. Но объявил, что с 12 мая жителям города придется обязательно носить маски и перчатки в общественном транспорте.

“Мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, теперь будут более жесткие требования. Это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте. Другие требования, например электронные пропуска, остаются в силе”, – заявил мэр Москвы. За отсутствие масок и перчаток людей будут штрафовать на 4 тысячи рублей по административной статье.

“Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф”, – рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Также Собянин призвал москвичей отложить походы к врачам, “потерпеть, пока волна эпидемии не спадет”. По его словам, если человек может подождать несколько месяцев до получения медпомощи, то лучше это сделать, в противном случае он рискует заразиться COVID-19. Заражение коронавирусом может быть смертельно опасным для людей с хроническими заболеваниями, уточнил мэр.

Накануне Собянин заявил, что власти не будут ослаблять или снимать режим самоизоляции, однако разрешат с 12 мая работу промышленных и строительных предприятий.

Ранее о введении перчаточного режима в дополнение к масочному заявили власти Псковской и Московской областей. Также носить маски в общественных местах обяжут жителей аннексированного Крыма с 12 мая.

Масочный режим действует в России, по данным РБК, в 59 регионах. Как пишет “Коммерсант”, региональные власти собираются отслеживать ношение масок гражданами с помощью систем видеонаблюдения.