 

Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали в базу сайта “Миротворец”

07.05.2020, 15:20, Новости дня

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко внесены в базу данных скандального сайта "Миротворец". Чемпионам мира вменяется в вину "отрицание российской агрессии".

Александр Усик и Василий Ломаченко стали героями документального фильма "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" Боксеры рассказывали о дружбе с российскими коллегами, о верности канонической Украинской православной церкви, а также сказали, что не намерены прекращать отношений с друзьями из России.

Александр Усик и Василий Ломаченко подверглись критике в украинских социальных сетях. А затем оба боксера были занесены в базу данных сайта "Миротворец" за то, что они якобы " отвергали российскую агрессию и встали на сторону предателей Украины".



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