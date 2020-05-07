Каплан: неплатежеспособные нефтяные компании США не получат кредиты ФРС

07.05.2020, 15:20, Новости дня

Неплатежеспособные или чрезмерно закредитованные компании, включая нефтедобытчиков и нефтесервисные компании, не смогут задействовать программу экстренного кредитования центрального банка США, сообщил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан, передает Reuters.

"Это должен быть кредит, который уже отвечает стандартам банковского кредитования", — сказал Каплан.

По его словам, закредитованные компании не смогут получить доступ к программе финансовой помощи, поскольку в таком случае вырастет количество банкротств, поскольку большая часть добычи нефти была остановлена.

Цены на нефть резко упали во время коронавирусного кризиса из-за снижения спроса на углеводороды в мире. Сейчас нефтяные котировки находятся ниже уровней рентабельности добычи для многих производителей в США.

Некоторые американские нефтяники вообще закрыли производство. Многие компании при этом вошли в кризис с большой долговой нагрузкой.

В конце прошлого месяца ФРС расширила охват своей программы финансовой поддержки, включив в нее более крупные компании с большей выручкой, предоставить банкам больше свободы в выборе метрик учета для кредитов, позволить фирмам делать "коммерчески" необходимые увольнения и позволить компаниям использовать кредиты ФРС для погашения других долгов.

Эти изменения были запрошены бизнес-группами, включая торговую палату США и нефтегазовую отрасль, и рассматривались как помощь для энергетических компаний, чьи долговые проблемы, по крайней мере, частично связаны с их собственной деятельностью.

Каплан сказал, что только кредитоспособные компании получат кредиты.

"В этой отрасли есть ряд компаний, бурильщиков или поставщиков услуг, которые занялись этим с высокой долей заемных средств, и я думаю, что им придется предпринять другие действия, чтобы реструктурировать свой долг", — сказал Каплан.

В более широком смысле, Каплан сказал, что экономике в любом случае нужно больше, чем просто кредиты ФРС, чтобы встать на ноги.

Каплан прогнозирует, что уровень безработицы в США достигнет максимума в 20%, а затем к концу года упадет до 8-10%.