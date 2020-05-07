Доктор Мясников: “Приехать в больницу просто – выехать трудно”

07.05.2020, 15:20, Новости дня

Главврач московской ГКБ №71, официальный представитель Оперативного штаба по коронавирусу и телеведущий Александр Мясников в очередной раз предостерег людей от вызова скорой без крайней необходимости и стремления лечь в больницу без действительно серьезных оснований.

Ранее он уже говорил о том, при каких симптомах обязательно надо вызывать скорую и вновь напомнил, что даже если есть мышечные боли, потеря обоняния и температура меньше 38, но нет одышки, скорую вызывать не надо.

"Одышка — это важно", — сказал врач и посоветовал "легкое и среднее состояние перетерпеть дома", потому что ни имбирь с лимоном, ни таблетки горстями не помогут все равно, а иммунитет надо было укреплять раньше.

"Мы не можем вылечить вирус, потому что нигде в мире пока нет лекарств от коронавируса. Но мы можем бороться с осложнениями, чтобы люди могли выжить и победить", — сказал врач в эфире интернет-программы "СоловьевLive".

Сейчас, говорит Мясников, "нет волшебной таблетки ни для Мишустина, ни для Трампа": и сантехник, и президент – все в одинаковой ситуации.

Он вновь напомнил, что больницы – это для действительно тяжело больных людей.

"Вы займете чью то койку и будете ждать, когда станет хуже? Фильтруйте, когда ехать в больницу на скорой помощи. Приехать в больницу просто — выехать трудно", — сказал знаменитый доктор.