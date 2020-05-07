 

Сингапурские ученые дали новый прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

07.05.2020, 15:16, Новости дня

Новые данные ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна говорят об окончании эпидемии коронавируса в РФ 8 сентября, ранее ученые уже несколько раз сдвигали эту дату.

Ученые скорректировали свой прогноз в соответствии с новыми данными о числе выявленных случаев коронавирусной инфекции в России. При этом даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. Исследователи также отмечают, что страны, где пик эпидемии коронавируса уже пройден, могут столкнуться с новой волной, если преждевременно снимут ограничительные меры, передает РИА «Новости».

Изначально сингапурские ученые прогнозировали окончание эпидемии в РФ к началу лета 2020 года, затем сдвинули прогноз на 24 августа.

При этом вирусолог, академик РАН Виталий Зверев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что говорить о реальных датах окончания борьбы против коронавируса в РФ можно будет только после выхода из режима самоизоляции, а пока нельзя согласиться с сингапурскими учеными.



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