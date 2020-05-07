 

Течение COVID-19 проанализировали по этническому признаку

07.05.2020, 15:16, Новости дня

Вероятность умереть от коронавируса у темнокожих выше в четыре раза, чем у белых, сообщается в докладе британского управления национальной статистики.

Правительство Британии поручило медикам и ученым провести исследования показателей смертности при заражении коронавирусом у разных этнических групп, передает РИА «Новости».

«У чернокожих мужчин в 4,2 раза больше шансов умереть из-за COVID-19, у чернокожих женщин – в 4,3 раза больше, чем у белых мужчин и женщин. Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают статистически повышенным риском смерти из-за COVID-19», – говорится в исследовании.

Для относительно здоровых и молодых темнокожих мужчин и женщин риск умереть от последствий заражения коронавирусом выше в 1,9 раза, чем у белого населения. У здоровых мужчин бангладешской и пакистанской этнической принадлежности риск смерти выше в 1,8 раз, у женщин – в 1,6 раз, чем у белых.

«Данные показывают, что различия по смертности от COVID-19 между этническими группами отчасти являются результатом социально-экономического неблагополучия, однако оставшуюся разницу пока объяснить нельзя», – отмечается в докладе.

Исследование проводилось на основе данных о смертях в Англии и Уэльсе со 2 марта по 10 апреля 2020 года.

Ранее американские СМИ сообщали, что большой процент умерших от COVID-19 в США приходится на малообеспеченных представителей «цветных сообществ», в частности афроамериканцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Названы сроки передачи флоту фрегата «Маршал Шапошников»

14.04 / Российские банки выделили 500 млн рублей бизнесу на выплаты зарплат

02.05 / В Воронежской области врач “выпал из окна” больницы, в которой лечился от COVID-19

02.05 / Названы продукты, которые снижают умственные способности

02.05 / Британия почти догнала Италию по числу жертв коронавируса

09.04 / В Сербии указали на необходимость сохранения сильной РФ при Путине

04.05 / В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы

31.03 / И всё-таки… Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

01.04 / Быстрый интернет появился в еще одном районе Якутии

24.04 / Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле 9 мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска