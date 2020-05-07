Течение COVID-19 проанализировали по этническому признаку

07.05.2020, 15:16, Новости дня

Вероятность умереть от коронавируса у темнокожих выше в четыре раза, чем у белых, сообщается в докладе британского управления национальной статистики.

Правительство Британии поручило медикам и ученым провести исследования показателей смертности при заражении коронавирусом у разных этнических групп, передает РИА «Новости».

«У чернокожих мужчин в 4,2 раза больше шансов умереть из-за COVID-19, у чернокожих женщин – в 4,3 раза больше, чем у белых мужчин и женщин. Люди бангладешской, пакистанской, индийской этнической принадлежности, а также смешанного этнического происхождения обладают статистически повышенным риском смерти из-за COVID-19», – говорится в исследовании.

Для относительно здоровых и молодых темнокожих мужчин и женщин риск умереть от последствий заражения коронавирусом выше в 1,9 раза, чем у белого населения. У здоровых мужчин бангладешской и пакистанской этнической принадлежности риск смерти выше в 1,8 раз, у женщин – в 1,6 раз, чем у белых.

«Данные показывают, что различия по смертности от COVID-19 между этническими группами отчасти являются результатом социально-экономического неблагополучия, однако оставшуюся разницу пока объяснить нельзя», – отмечается в докладе.

Исследование проводилось на основе данных о смертях в Англии и Уэльсе со 2 марта по 10 апреля 2020 года.

Ранее американские СМИ сообщали, что большой процент умерших от COVID-19 в США приходится на малообеспеченных представителей «цветных сообществ», в частности афроамериканцев.