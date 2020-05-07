 

В Сингапуре отказались публиковать статью посла РФ по случаю юбилея Победы

07.05.2020, 15:16, Новости дня

Сингапурское издание Straits Times отказалось публиковать статью посла РФ Андрея Татаринова по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, посчитав ее «пропагандистской».

«Посольство вело переговоры с редакцией о публикации статьи, приуроченной ко Дню Победы», – отметила представитель российского посольства, передает ТАСС. 

В диппредставительстве добавили, что подготовленный материал газета назвала «сильным пропагандистским посылом».

Отмечается, что в редакции издания предложили сократить статью наполовину и убрать из материала историческое содержание, касающееся Великой Отечественной войны. 

«Однако и в новой редакции статья газету не устроила», – отметили в посольстве.

В статье Татаринова речь идет о значении Дня Победы не только для России, но и для всех участников войны. В материале упоминается количество жертв среди военнослужащих и мирного населения в годы войны. Кроме того, там подчеркивается ведущая роль Советского Союза в победе над фашизмом.

Ранее минобороны США опубликовало викторину и презентацию о Второй мировой войне, изложив антисоветскую версию событий. 



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