В Сингапуре отказались публиковать статью посла РФ по случаю юбилея Победы
07.05.2020, 15:16, Новости дня
Сингапурское издание Straits Times отказалось публиковать статью посла РФ Андрея Татаринова по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, посчитав ее «пропагандистской».
«Посольство вело переговоры с редакцией о публикации статьи, приуроченной ко Дню Победы», – отметила представитель российского посольства, передает ТАСС.
В диппредставительстве добавили, что подготовленный материал газета назвала «сильным пропагандистским посылом».
Отмечается, что в редакции издания предложили сократить статью наполовину и убрать из материала историческое содержание, касающееся Великой Отечественной войны.
«Однако и в новой редакции статья газету не устроила», – отметили в посольстве.
В статье Татаринова речь идет о значении Дня Победы не только для России, но и для всех участников войны. В материале упоминается количество жертв среди военнослужащих и мирного населения в годы войны. Кроме того, там подчеркивается ведущая роль Советского Союза в победе над фашизмом.
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