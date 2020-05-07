Украина сообщила о задержании предполагаемого российского шпиона
07.05.2020, 15:10, Новости дня
Служба безопасности Украины сообщила о задержании предполагаемого шпиона, обвиняемого в сборе информации о «современной ракетной системе» в интересах России.
В сообщении СБУ говорится, что житель Луганской области был задержан 6 мая при попытке передачи представителям ФСБ России «секретной технической документации», касающейся украинской системы.
Задержанный, которого обвинили в государственной измене, обещал украинским военным денежное вознаграждение в обмен на секретную информацию.
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Русская служба «Голоса Америки»
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