Украина сообщила о задержании предполагаемого российского шпиона

07.05.2020, 15:10, Новости дня

Служба безопасности Украины сообщила о задержании предполагаемого шпиона, обвиняемого в сборе информации о «современной ракетной системе» в интересах России.

В сообщении СБУ говорится, что житель Луганской области был задержан 6 мая при попытке передачи представителям ФСБ России «секретной технической документации», касающейся украинской системы.

Задержанный, которого обвинили в государственной измене, обещал украинским военным денежное вознаграждение в обмен на секретную информацию.