Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

07.05.2020, 15:10, Новости дня

В России за последние сутки подтвержден 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала эпидемии число инфицированных достигло почти 180 тысяч человек, умерли 1625 пациентов. Таким образом, Россия по числу выявленных случаев – согласно официальной статистике – обогнала Германию и Францию.

По данным Роспотребнадзора, проведено почти 170 тысяч тестов. Более 230 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.

После 11 мая в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней. Роспотребнадзор заявил о снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в три этапа. Решение об ослаблении карантинных мер будут принимать главы регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что так называемый режим самоизоляции в городе после 11 мая не ослабнет. Это значит, что москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми. В Москве с начала эпидемии выявлено более 92 тысяч случаев COVID-19. Умерло более 900 человек.