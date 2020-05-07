 

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

07.05.2020, 15:10, Новости дня

В России за последние сутки подтвержден 11 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 86 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала эпидемии число инфицированных достигло почти 180 тысяч человек, умерли 1625 пациентов. Таким образом, Россия по числу выявленных случаев – согласно официальной статистике – обогнала Германию и Францию.

По данным Роспотребнадзора, проведено почти 170 тысяч тестов. Более 230 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.

После 11 мая в России должен завершиться так называемый режим нерабочих дней. Роспотребнадзор заявил о снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции, в три этапа. Решение об ослаблении карантинных мер будут принимать главы регионов.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что так называемый режим самоизоляции в городе после 11 мая не ослабнет. Это значит, что москвичам по-прежнему будут запрещены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. При этом будет возобновлена работа промышленных и строительных компаний. Предприятия сферы услуг останутся закрытыми. В Москве с начала эпидемии выявлено более 92 тысяч случаев COVID-19. Умерло более 900 человек.

  • Радио «Свобода»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Путин заявил о запасе прочности российского здравоохранения

29.04 / В РФ автомобили Datsun получили модификацию версию Black

11.04 / В Подмосковье горит склад, общая площадь пожара составляет 2000 квадратных метров

30.04 / Российский премьер Мишустин заразился коронавирусом

11.04 / Украинским военным не хватает защитных средств от коронавируса – министр обороны

04.05 / В РФ стартовали продажи новых кроссоверов BMW X5 M и X6 M

13.04 / Смарт-часы Huawei Watch GT 2e получили обновление

03.04 / Москвичи могут ездить в одном автомобиле, только если живут вместе, пассажиров брать запрещено – спикер Мосгордумы

05.04 / Новая инфекция просочилась в Карелию

07.04 / В РФ запатентовали «ловушку» для коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска