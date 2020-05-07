Доктор Елена Павликова рассказала о непредсказуемом состоянии пациентов с COVID-19

07.05.2020, 15:09, Разное

Доктор Елена Павликова пояснила о том, что коронавирус нового типа является предсказуемым заболеванием, но проблемы могут возникнуть из-за сопутствующих патологий, имеющихся у пациентов. Однако врачи накопили достаточно опыта, чтобы определить правильные методы лечения в каждой из ситуаций с тяжелыми пациентами.

Елена Павликова отметила, люди способны по-разному переносить коронавирус. Всё зависит от наличия индивидуальных проблем со здоровьем. Несмотря на то, что коронавирус нового типа является ещё до конца не изученной болезнью, однако самую большую опасность на данный момент представляют хронические недуги человека, которые могут повлиять на протекание COVID-19. Человеческий организм, в котором присутствует вирус, имеет индивидуальную реакцию и её невозможно предсказать заранее, чтобы определить правильный метод лечения.

Согласно утверждению специалиста, сейчас медики обладают достаточным количеством опыта и уверенности, чтобы определять ситуацию с каждым пациентом. Во время терапии врачи применяют российские способы, советы Минздрава и департамента здравоохранения. По этой причине на данный момент является важным соблюдение карантинных мер и в майские праздники придерживаться режима самоизоляции, поскольку сложно предусмотреть заранее, где вирус проявит себя. Об этом пишет “RT на русском”.