Стало известно, какой штраф грозит за отсутствие маски и перчаток в Москве

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07.05.2020, 15:09, Разное

Мэрия Москвы обязала всех жителей столицы носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте. Нарушителям грозит штраф 4 тыс. рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, определяющий места и критерии, по которым должна носиться маска. Так, обязательной является защита органов дыхания медицинским изделием в общественном транспорте. Кроме этого, жителям столицы необходимо надевать перчатки. Нарушителей ждет штраф 4 тыс. руб., а при повторном игнорировании требований он может увеличиться до 5 тыс. руб.

Вспышка атипичной пневмонии произошла в канун Нового года в китайском городе Ухань. ВОЗ объявила коронавирус пандемией, а многие страны закрыли свои границы и ввели карантинные мероприятия, чтобы не допустить развития инфекции. По данным «РБК», на сегодняшний день в РФ насчитывается 177 260 заболевших, умерших из которых — 1625, а выздоровевших 23 803 человека.



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