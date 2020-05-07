Ученые назвали летучих мышей обладателями «супериммунитета» к коронавирусу

07.05.2020, 15:09, Разное

Ученые выяснили, что у летучих мышей имеется «супериммунитет» к смертельному ближневосточному респираторному синдрому (MERS). Именно по этой причине они являются прямыми переносчиками коронавируса, но сами последствий никаких не испытывают.

Когда микроорганизмы попадают в человека, то они сразу же блокируют иммунную систему, чтобы организм не мог им противостоять. В случае с летучими мышами этого не происходит, отметил микробиолог Викрам Мисра. Поэтому благодаря «супериммунитету» животные не страдают от коронавируса, но активно его распространяют.

Однако если ранее коронавирус присутствовал исключительно в организме летучих мышей, то он каким-то образом передался человеку. Ученые связывают это со стрессовыми ситуациями, которые испытывают рукокрылые вследствие массового отлова и разрушения их среды обитания. Только из-за этого вирус мог преодолеть межвидовой барьер.