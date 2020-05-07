 

В Москве введут штрафы за нарушение «масочного режима» на работе

07.05.2020, 15:08, Новости дня

Власти Москвы начнут штрафовать за нарушения «масочного режима» на рабочих местах, с проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации, сообщил начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков.

Данчиков заявил, что на предприятиях и в организациях, «работа которых разрешена, и в соответствии с требованиями главного санитарного врача, должен быть обеспечен «масочный» режим, штраф будет составлять 4 тыс. рублей», передает РИА «Новости».

Отмечается, что с проверкой может выйти Роспотребнадзор и контролирующие организации.

«Мы открываем организации и предприятия, но мы должны при этом обеспечить защиту граждан. Соответственно, там где есть более плотный контакт, там нужны дополнительные меры защиты», – отметил Данчиков.

Ранее стало известно, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте в Москве будет обязательным с 12 мая. Штраф за отсутствие у пассажиров общественного транспорта Москвы масок и перчаток составит 5 тыс. рублей.



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