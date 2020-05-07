Дженна Дьюэнн провела интервью с двухмесячным младенцем на руках

07.05.2020, 14:55, Разное

Прямые эфиры в Instagram и ток-шоу, которые ведущие проводят прямиком из своих домов, отменили официоз, обычно присущий публичным интервью звезд. Теперь появиться перед камерой – личного ли телефона или ноутбука – без макияжа и в домашней одежде совсем не зазорно. Скорее наоборот – отсутствие фильтров и лоска стало новым трендом в общении селебрити с прессой. Пока же дальше всех в этой моде зашла актриса Дженна Дьюэнн, в марте этого года ставшая во второй раз матерью. Во время записи интервью для американского ток-шоу канала CBS The Talk она не выпускала из рук двухмесячного сына Каллума и не только рассказывала, но и наглядно показывала то, как проходит ее карантин. Примечательно, что за все время разговора Дьюэнн с ведущими малыш даже не проснулся и, кажется, был вполне доволен таким положением дел.

Дженна Дьюэнн… … и ведущие The TalkВ ходе разговора Дженна напомнила ведущим, почему выбрала для сына именно такое имя. Дело в том, что Каллум в переводе с гаэльского означает “лебедь”, и это слово, по мнению актрисы, как нельзя лучше подошло для их спокойного и умиротворенного сына. Рассказала Дьюэнн и о том, как справляться с потребностями нового члена семьи. Оказалось, ей очень помогает старшая дочка, 6-летняя Эверли (актриса воспитывает девочку вместе с бывшим мужем Ченнингом Татумом – Ред.):

Я была готова ко всему – ее зависти, равнодушию – ты же никогда не знаешь, как отреагирует ребенок. Но сейчас у нас уже выработалась своя вечерняя рутина: перед сном она читает младшему брату истории. Она действительно стала настоящей старшей сестрой и отлично справляется с этой ролью.

Дженна Дьюэнн

Помогает актрисе и ее возлюбленный и будущий муж Стив Кази:

Он замечательный. Он на подхвате каждое утро, поскольку я кормлю Каллума три раза за ночь. Так что Стив просыпается первым, и благодаря ему у меня есть полтора-два лишних часа для сна. Он так быстро перестроился в этот режим отца, что я в шоке.

Напомним, 39-летняя Дженна Дьюэнн и 44-летний актер Стив Кази обручились в феврале этого года, однако никаких планов на свадьбу они пока не строят: виной тому и повсеместный карантин, и необходимость сконцентрировать все внимание на Каллуме. Познакомилась же пара шесть лет назад, но встречаться они начали лишь в 2018 году, после того как Дженна рассталась со своим супругом Чэннингом Татумом. Актриса призналась People, что связь со Стивом она почувствовала мгновенно, но когда отношения завязались – их накрыло настоящей бурей.

Дженна Дьюэнн и Стив Кази с дочкой актрисы Эверли