 

Ростуризм предложил первый шаг по восстановлению отрасли

07.05.2020, 14:53, Новости дня

После нормализации эпидемиологической обстановки в стране восстановление туристической отрасли можно начать с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Вы знаете, по регионам сказать сложно, а если бы мы сейчас принимали решения относительно того, что в первую очередь запускать, – я бы предлагала санаторно-курортные учреждения по всей стране, у которых есть медицинская лицензия. Вот с такими оптимальными, сбалансированными и адекватными правилами запуска этой отрасли. И можно было бы говорить еще об апарт-отелях и отелях с отдельными, выделенными кухнями, когда нет необходимости спускаться в общий ресторан. Можно было бы, наверное, говорить на первом этапе о том, чтобы запустить отели с коттеджным отдельным размещением», – приводит ТАСС слова главы ведомства в интервью каналу «Россия 24» .

При этом Догузова подчеркнула, что все будет зависеть от конкретной обстановки в каждом регионе.

Ранее в Ростуризме отмечали, что туризм может стать локомотивом выхода из кризиса для регионов РФ после победы над коронавирусом.



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