 

Путин обсудил с Мишустиным и Силуановым меры по развитию экономики

07.05.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин сообщил, что утром в четверг обсудил с главой правительства Михаилом Мишустиным и министром финансов Антоном Силуановым ближайшие шаги по развитию экономики, включая транспортную сферу.

Об этом информирует РИА «Новости».

Также в четверг Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в РФ в условиях борьбы с коронавирусом. Он также поручил переориентировать занимавшийся международными перевозками транспорт на внутренний рынок.

Кроме того, президент попросил сотрудников федеральных ведомств «не перегибать палку с профилактическими мерами» и не давить на бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями.

В среду Путину представили план по снятию ограничений, наложенных в связи с коронавирусом. Также сообщалось, что проект плана восстановления российской экономики содержит меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев. 



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