 

Грузия будет готова принять российских туристов «по мере безопасности»

07.05.2020, 14:53, Новости дня

Грузия будет готова принять туристов из России, как только это позволят меры безопасности, сообщила министр экономики Натиа Турнава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы договоримся со странами о безопасных коридорах, о том, чтобы была гарантирована безопасность», – сказала она на брифинге 7 мая.

С 1 июля Грузия будет готова принимать иностранных туристов.

«Отдельных переговоров с Россией не ведем, но, как и раньше, туристы из РФ – значимая часть», – сказала Натиа Турнава.

В прошлом году Грузия приняла примерно 1,5 млн туристов из России.

Грузия закрылась для иностранцев с 18 марта.

В Грузии коронавирусом заболело 615 человек, выздоровело 275, скончалось девять.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»

01.04 / В смартфон Vivo V17 добавили ночной режим и стабилизацию видео

24.04 / Какие сюрпризы рынок нефти преподнесет на следующей неделе?

06.05 / Лавров и глава МИД Британии вспомнили о работе стран в коалиции

05.05 / Офис президента уладил конфликт с мэрами, у сына Лукашенко якобы нашли коронавирус. Главное из Telegram-каналов

26.03 / Трамп: отдельные регионы США вернутся к нормальной жизни быстрее остальных

03.04 / Украина в качестве помощи направит в Италию врачей и спирт

26.03 / «Пожар» коронавируса в мире будет «тушить» Китай, но и РФ не прочь присоединиться

17.04 / Гордон: Если на Пасху народ ломанется в церковь, мы и к осени из карантина не выйдем

30.04 / Самолечением объяснили две трети смертей от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска